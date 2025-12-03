Festival Nessiah 2025 conferenza ' Balkan rhapsody'

Pisatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'edizione 29 del festival Nessiah, organizzato dalla Comunità Ebraica di Pisa e dedicato quest'anno al racconto dei Balcani, prosegue domenica 7 dicembre alle 16 alla Domus Mazziniana con il giornalista Roberto Zadik che condurrà il pubblico attraverso una “Balkan rhapsody”, una conferenza come. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

festival nessiah 2025 conferenzaIn viaggio con Nessyah. Per la condivisione - Il Festival della comunità ebraica torna dal 30 novembre. Segnala msn.com

festival nessiah 2025 conferenzaIl mondo dell’arte declinato in vari linguaggi - Anche il mondo dell’arte declinata nei diversi linguaggi che vanno dagli incontri con l’autore, alla pittura, al Festival Nessiah ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Festival Nessiah 2025 Conferenza