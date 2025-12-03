Festival Nessiah 2025 concerto dell' ensemble serba Shirà U’ Tfila al Teatro Sant' Andrea
Lunedì 8 dicembre alle 21 al Teatro S. Andrea concerto di “Shirà U’ Tfila”, Balkan Sephardic Music Ensemble (Serbia). Sul palco: Stefan Sabli? – voce, oud; Branislava Podrumac – voce; Aleksandar Jovanovi? – piano; Filip Krumes – violino. L’ensemble nasce con un nome che significa «canto e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
