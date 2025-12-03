festa grande con le fisarmoniche

Ancora un successo per la festa delle Fisarmoniche e non solo. al Centro socio culturale “Sereni“ di via Tombesi, organizzata da Luciano Palazzi insieme al Centro e la collaborazione del consiglio del 2° quartiere con la partecipazione di oltre 20 musicisti. A fare gli onori di casa la presidente del Centro socio culturale Ivana Osimani. "Siamo molto felici – ha detto Osimani – di accogliere questa manifestazione che rappresenta un segnale di vitalità delle attività del territorio: un appuntamento importante nel panorama musicale perché quando si parla di fisarmonica è subito festa. Sul palco si sono esibiti i fisarmonicisti: Stefano Fabbri di Rimini; Luca Guglietti di Sant’Arcangelo di Romagna, Stefano Cimarelli di Senigallia; Dino Raspugli di Piandimeleto; Carlo Lazzarini di Pietrarubbia; Michele Baiocchi di Fano; Lorenzo il pazzo; Roberto Bellucci, Luigi Francolini, Luciano ed Alessandro Palazzi di Pesaro e la figlia Caterina, giovane cantante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

