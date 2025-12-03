Festa Gattuso l’Italia al Mondiale | è anche ufficiale

In uno dei momenti chiave della storia della Nazionale, invischiata nei play-off, Gennaro Gattuso può sorridere: l’Italia andrà al Mondiale. Una manciata di settimane separa l’ Italia dal momento della verità. Per la terza edizione consecutiva la strada verso il Mondiale 2026, che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada, non passa dalla porta principale ma dalla strettoia dei playoff. Una condizione diventata abitudine e allo stesso tempo incubo nazionale: gli Azzurri hanno chiuso il girone alle spalle della Norvegia di Erling Haaland, pagando dazio proprio nei due scontri con gli scandinavi. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Festa Gattuso, l’Italia al Mondiale: è anche ufficiale

