Festa delle Stelle al Merito Sportivo 2025 sfilano le eccellenze del Sannio | grande emozione nel ricordo di Gianni Caruso

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’Aula Magna dell’Università degli Studi “Giustino Fortunato” di Benevento è andata in scena la 30? Festa delle Stelle al Merito Sportivo, appuntamento ormai tradizionale per il mondo sportivo sannita organizzato dal delegato provinciale del Coni Mario Collarile e condotto da Alfredo Salzano. Sono intervenuti il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, il Rettore dell’UniFortunato Giuseppe Acocella e Tiziana Zotti delegata della Rettrice dell’Unisannio Maria Moreno. Anche l’edizione 2025 ha consentito di mettere in evidenza quanto fatto da atleti, dirigenti e società che si sono distinti per risultati, impegno e contributo alla crescita dello sport provinciale e regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Festa delle Stelle al Merito Sportivo 2025, sfilano le eccellenze del Sannio: grande emozione nel ricordo di Gianni Caruso

