Festa dell' amaretto a Santa Croce sull' Arno

Santa Croce sull’Arno torna a celebrare il suo dolce tipico con un weekend ricco di iniziative. La 33? Festa dell’amaretto santacrocese è in programma lunedì 8 dicembre, con la tradizionale sfida culinaria tra gli amarettai per il dolce più buono, mostra mercato, mercatino di Natale, musica. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

È qui la festa? La Spumantiera di Villa Guelfa è il regalo perfetto per i tuoi amici che amano organizzare cene e aperitivi! Il simpatico portaghiaccio in latta verniciata contiene Lo Spumante Gran Cuvée Rosé Millesimato 2024 di Cantine Collarin Il re del - facebook.com Vai su Facebook

Santa Croce sull’Arno celebra il suo amaretto: un weekend di festa, sfide e mercatini - Torna la tradizionale "Festa dell'Amaretto Santacrocese" il 7 e 8 dicembre con show cooking, mercatino di Natale e la gara per l'Amaretto d'Oro 2025. Riporta lanazione.it

Santa Croce celebra la 33° Festa dell'Amaretto - La Festa dell’Amaretto Santacrocese è in programma lunedì ... Come scrive gonews.it

Enrica Guidi ospite d'onore alla Festa dell'amaretto di Santa Croce - L'attrice Enrica Guidi partecipa alla Festa dell'amaretto a Santa Croce, condividendo progetti futuri e novità del BarLume. Segnala lanazione.it

Diocesi: Lucca, tutto pronto per la festa della Santa Croce - Domenica 8 settembre, durante le messe parrocchiali, saranno raccolte le offerte dei fedeli per l’Opera sociale di Santa Croce: quest’anno è dedicata agli ospitali per pellegrini sul territorio ... Segnala agensir.it

Torna a Monte Isola la «Festa di Santa Croce» con migliaia di fiori colorati - A volte può essere interrotta da qualche fattore, ma se mischiata a passione e fede, rinasce come un fiore che si apre in primavera e muore in estate per lasciare ... Secondo ecodibergamo.it

Lago d’Iseo. Monte Isola si ammanta di fiori per celebrare la Santa Croce - La Festa di Santa Croce torna a colorare le frazioni di Carzano e Novale di Monte Isola, sul lago d’Iseo. Da avvenire.it