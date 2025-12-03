Festa dell' amaretto a Santa Croce sull' Arno

Santa Croce sull’Arno torna a celebrare il suo dolce tipico con un weekend ricco di iniziative. La 33? Festa dell’amaretto santacrocese è in programma lunedì 8 dicembre, con la tradizionale sfida culinaria tra gli amarettai per il dolce più buono, mostra mercato, mercatino di Natale, musica. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Nel Vicolo delle Gomitoline c'è un pezzo di cuore della nostra comunità. Grazie a queste splendide signore che, con pazienza, talento e tanti sorrisi, hanno realizzato all'uncinetto ogni decorazione che oggi colora il vicolo in occasione della Festa dell'Olio di A

Santa Croce sull’Arno celebra il suo amaretto: un weekend di festa, sfide e mercatini - Torna la tradizionale "Festa dell'Amaretto Santacrocese" il 7 e 8 dicembre con show cooking, mercatino di Natale e la gara per l'Amaretto d'Oro 2025. Scrive lanazione.it

Santa Croce celebra la 33° Festa dell'Amaretto - La Festa dell’Amaretto Santacrocese è in programma lunedì ... Da gonews.it

Due giorni di festa dell’amaretto: "Questa città ha bisogno di vita" - SANTA CROCE "La festa dell’amaretto è un evento che ci aiuta ad avvicinarci alla popolazione. Da msn.com

