Ferrari verso l’ultimo atto di Abu Dhabi | Vasseur carica il team Arthur Leclerc in pista nelle FP1

Il team principal analizza la stagione e rilancia l'obiettivo di chiudere il Mondiale con un risultato positivo. Hamilton cederà l'auto nelle prime libere al giovane Arthur Leclerc. "Abu Dhabi segna la fine di una stagione lunga e impegnativa, per i piloti così come per tutta la squadra. A Yas Marina daremo tutto fino all'ultimo". Con queste parole Fred Vasseur introduce l'ultimo capitolo del Mondiale 2025 di Formula 1, un appuntamento che per la Scuderia Ferrari HP rappresenta la possibilità di chiudere un'annata difficile con un segnale forte.