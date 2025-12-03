fermignano quante storie inedite

Domenica nella la sala polifunzionale di via Sassoli a Fermignano alle ore 16 sarà presentato un nuovo libro scritto da quattro autori sulla storia recente della cittadina metaurense. Giulio Finocchi storico di Fermignano tratterà della storia di fine ‘800 primi ‘900, Franco Mariani ripercorrerà la storia della Cartiera, Anna Fucili riscoprirà le chiese del territorio ed infine Edmondo Luchetti farà conoscere un inedito inventario della torre del secolo XVIII. Giulio Finocchi ha scoperto che a Fermignano, nel 1845 esistevano quattro filande, nel 1879 tre fornaci che davano lavoro a più di cento persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

