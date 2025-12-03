Fermate dei bus Cambiano sede alla Stazione

Alla Stazione Centrale entrano in vigore nuove disposizioni per le fermate dei bus, necessarie per garantire la sicurezza e la regolarità del servizio durante i lavori di rifacimento dell’intera area avviati la scorsa estate. L’area del cantiere alla Stazione Centrale si amplierà nella parte centrale andando ad occupare lo spazio dove sono presenti molte delle fermate esistenti, obbligando a una diversa organizzazione dei passaggi, soste, fermate e partenze. Nel dettaglio, da oggi le linee urbane 1+ (Direzione Centro Pecci), 2+, 3+, 4 (In direzione Calenzano), 5 (Direzione Calenzano), 9 e 11 (In direzione Pizzidimonte), SC, 206 (In direzione Indicatore), 301 (In direzione Barberino del Mugello), saranno nell’area destra, uscendo dalla stazione (prima dell’incrocio con Via Buozzi) e non partiranno più dalle fermate immediatamente fuori dalla stazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

