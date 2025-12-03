Femminicidio vicino ad Ancona 49enne picchiata a morte in casa | si cerca il marito
Femminicidio in provincia di Ancona, dove una donna di 50 anni di origini macedoni è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto. Stando alle prime informazioni la donna sarebbe stata picchiata a morte dal marito che è al momento irreperibile e non si è presentato questa mattina al lavoro. La vittima si chiamava Sadjide Muslija e più volte, nel corso dell’ultimo anno, era stata vittima di maltrattamenti da parte del marito, Nazif Muslija, anche lui 50enne della Macedonia. A dare l’allarme è stato il datore di lavoro della donna che questa mattina non si era presentata nella ditta di imballaggi nella quale faceva l'operaia: in tarda mattinata quindi i carabinieri della Stazione di Moie di Maiolati Spontini (Ancona) sono intervenuti presso l'abitazione della donna, trovandola morta riversa sul letto e con segni evidenti di violente percosse. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
