Femminicidio nelle Marche | 50enne trovata morta nella sua abitazione
ABBONATI A DAYITALIANEWS La scoperta del corpo e i primi rilievi. Una donna di 50 anni, originaria della Macedonia, è stata rinvenuta senza vita intorno alle 13 nella sua abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto (Ancona). Secondo i primi accertamenti svolti dai carabinieri, la vittima sarebbe stata brutalmente picchiata fino alla morte. Il marito irreperibile è il principale sospettato. Gli investigatori stanno cercando il marito, anche lui macedone e operaio in un’azienda della zona. L’uomo, che non si è presentato al lavoro e risulta irreperibile, sarebbe tornato a convivere con la donna dopo un periodo di separazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altre letture consigliate
Francesca Cecchini. . Splendida d'Italia Marche tappa di selezione regionale categoria KIDS 3,/12 anni e ragazze 14/28 anni con speciale attenzione alla LOTTA AL FEMMINICIDIO...365 giorni all'anno Presidente onorario di giuria il sindaco di Mombaroc - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio nelle Marche, caccia al marito - Il corpo senza vita di Muslija Sadjide è stato rinvenuto questa mattina in un appartamento di ... Come scrive corriereadriatico.it
Femminicidio ad Ancona: 50enne uccisa nella propria abitazione, l’ex marito è irreperibile - Tragedia a Pianello Vallesina, in provincia di Ancona: femminicidio di una 50enne, marito al momento irreperibile. notizie.it scrive
Ancora un femminicidio nelle Marche. 50enne trovata senza vita, marito ricercato - La donna, di origini macedoni, sarebbe stata picchiata a morte nell’abitazione in cui viveva di nuovo con il marito dopo una separazione: l’uomo è irreperibile ... Scrive lanuovariviera.it
Femminicidio nelle Marche, donna picchiata a morte in casa. Si cerca il marito - Vittima una cinquantenne, il marito non si è presentato al lavoro e non si trova. Scrive ansa.it
Femminicidio nelle Marche, donna di 50 anni trovata morta in casa. Si cerca il marito - Una cinquantenne di origini macedoni è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona: secondo le prime informazioni la donna sarebbe stat ... Da repubblica.it
Femminicidio Ancona, massacrata di botte in casa. Si cerca il marito, arrestato ad aprile per maltrattamenti. Diretta - L’uomo stamattina non si è presentato al lavoro, fa l’operaio in una azienda del posto ... Lo riporta msn.com