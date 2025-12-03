Femminicidio nelle Marche | 50enne trovata morta nella sua abitazione

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scoperta del corpo e i primi rilievi. Una donna di 50 anni, originaria della Macedonia, è stata rinvenuta senza vita intorno alle 13 nella sua abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto (Ancona). Secondo i primi accertamenti svolti dai carabinieri, la vittima sarebbe stata brutalmente picchiata fino alla morte. Il marito irreperibile è il principale sospettato. Gli investigatori stanno cercando il marito, anche lui macedone e operaio in un’azienda della zona. L’uomo, che non si è presentato al lavoro e risulta irreperibile, sarebbe tornato a convivere con la donna dopo un periodo di separazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

