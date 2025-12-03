Femminicidio nella provincia di Ancona | trovata morta una donna di 50 anni

Una donna di 50 anni, originaria della Macedonia, è stata rinvenuta senza vita in un’abitazione di Pianello Vallesina, nel territorio di Monte Roberto, provincia di Ancona. Dai primi accertamenti emerge che a causarne la morte sarebbe stato il marito, al momento introvabile e assente dal posto di lavoro nella giornata. La vittima è stata identificata in Sadjide Muslija, che negli ultimi mesi aveva più volte denunciato comportamenti violenti del coniuge, Nazif Muslija, anche lui 50enne, con il quale aveva ripreso a vivere dopo una precedente separazione. I precedenti dell’uomo: a luglio aveva patteggiato una pena. 🔗 Leggi su Lettera43.it

