Femminicidio nella provincia di Ancona | trovata morta una donna di 50 anni
Una donna di 50 anni, originaria della Macedonia, è stata rinvenuta senza vita in un’abitazione di Pianello Vallesina, nel territorio di Monte Roberto, provincia di Ancona. Dai primi accertamenti emerge che a causarne la morte sarebbe stato il marito, al momento introvabile e assente dal posto di lavoro nella giornata. La vittima è stata identificata in Sadjide Muslija, che negli ultimi mesi aveva più volte denunciato comportamenti violenti del coniuge, Nazif Muslija, anche lui 50enne, con il quale aveva ripreso a vivere dopo una precedente separazione. I precedenti dell’uomo: a luglio aveva patteggiato una pena. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Approfondisci con queste news
Femminicidio-suicidio a Po’ Bandino, una frazione di Città della Pieve in provincia di Perugia. Stefania Terrosi, 59 anni, è stata uccisa a colpi di pistola dal compagno Antonio Iacobellis, 58. L’uomo dopo avere ammazzato la donna, ha rivolto l’arma contro se s - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio nella provincia di Ancona: trovata morta una donna di 50 anni - Una donna di 50 anni, originaria della Macedonia, è stata rinvenuta senza vita in un’abitazione di Pianello Vallesina, provincia di Ancona. Si legge su lettera43.it
“Massacrata in casa”. Femminicidio in Italia, trovata così: caccia aperta all’ex marito - Una donna di 50 anni, di origine macedone, è stata trovata senza vita nella ... Da thesocialpost.it
Femminicidio nelle Marche, donna di 50 anni trovata morta in casa. Si cerca il marito - Una cinquantenne di origini macedoni è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona: secondo le prime informazioni la donna sarebbe stat ... Riporta repubblica.it
Femminicidio in provincia di Ancona, massacrata di botte in casa. Si cerca il marito. La diretta - L’uomo stamattina non si è presentato al lavoro, fa l’operaio in una azienda del posto ... Riporta msn.com
Picchiata a morte in casa dal marito: femminicidio in provincia di Ancona. Lui è irreperibile - Era tornato a casa dalla moglie dopo un periodo di separazione ... open.online scrive
Picchiata a morte e trovata in casa in condizioni atroci: si cerca il marito - Tragica scoperta all'interno di una casa: una donna è stata picchiata a morte. Come scrive newsmondo.it