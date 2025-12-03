Femminicidio in provincia di Ancona massacrata di botte in casa Si cerca il marito La diretta
Monte Roberto (Ancona), 3 dicembre 2025 – Femminicidio in provincia di Ancona, una donna è stata ammazzata nella frazione di Pianello, nel comune di Monte Roberto, nell’Anconetano. Attorno alle 10.30 una donna di origine macedone è stata trovata morta in casa a Pianello Vallesina. Sarebbe stata uccisa di botte. Sul corpo i segni di presunte percosse. Si cerca l’ex marito, suo connazionale, 50 anni. La coppia era tornata a vivere insieme. L’uomo stamattina non si è presentato al lavoro, fa l’operaio in una azienda del posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
