Femminicidio di Pianello Vallesina parla la vicina di casa | Nulla che lasciasse presagire una simile tragedia VIDEO
MONTEROBERTO – Parla Annamaria Ciabuschi, la vicina di casa di Sadjide Muslija, assassinata questa mattina nella sua abitazione di Pianello Vallesina.«Sono venuti a chiedermi se sapevo qualcosa – spiega la donna – dato che non era andata a lavorare, ma io non sapevo niente. Era il titolare della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Una 50enne di origini macedoni è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto: secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata picchiata a morte. Al momento irreperibile il marito che stamattina non si
Femminicidio in un'abitazione di Pianello Vallesina, morta una 49enne - Indagini in corso a Monte Roberto dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Muslija Sadjide, 49enne di origini macedoni picchiata a morte all'interno della sua abitazione situata in località ...
Femminicidio ad Ancona: 50enne uccisa nella propria abitazione, l'ex marito è irreperibile - Tragedia a Pianello Vallesina, in provincia di Ancona: femminicidio di una 50enne, marito al momento irreperibile.
Femminicidio a Pianello Vallesina: aggiornamenti sulle indagini di un caso drammatico - Scoperta Tragica a Pianello Vallesina: Donna Macedone Trovata Senza Vita, Sospetti di Omicidio nei Confronti del Marito.
Femminicidio nelle Marche, donna picchiata a morte in casa - Una cinquantenne di origini macedoni è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona: secondo le prime informazioni la donna sarebbe stat ...
Femminicidio Sadjide Muslija a Pianello Vallesina, caccia al marito Nazif: l'aveva già aggredita con un'ascia - Durante l'irruzione con un'ascia in camera, il marito le aveva rotto il telefonino: "Questa sera ti ammazzo", le aveva urlato contestandole un presunto tradimento.
Femminicidio nelle Marche, caccia al marito - Il corpo senza vita di Muslija Sadjide è stato rinvenuto questa mattina in un appartamento di ...