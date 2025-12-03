Femminicidio di Pianello Vallesina i carabinieri sulla scena del crimine VIDEO

Anconatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONTEROBERTO - I carabinieri sulla scena del crimine a Pianello Vallesina, dove una donna, M. S., macedone di 50 anni, è stata trovata morta in ‘un'abitazione di via Garibaldi. "Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al canale" Il principale sospettato è l'ex marito, anche lui. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

femminicidio pianello vallesina carabinieriFemminicidio nelle Marche, donna picchiata a morte in casa - Una cinquantenne di origini macedoni è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona: secondo le prime informazioni la donna sarebbe stat ... Si legge su rainews.it

femminicidio pianello vallesina carabinieriFemminicidio nelle Marche, donna di 50 anni trovata morta in casa. Si cerca il marito - Una cinquantenne di origini macedoni è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona: secondo le prime informazioni la donna sarebbe stat ... Segnala repubblica.it

femminicidio pianello vallesina carabinieriFemminicidio in provincia di Ancona, massacrata di botte in casa. Si cerca il marito. La diretta - L’uomo stamattina non si è presentato al lavoro, fa l’operaio in una azienda del posto ... Da msn.com

femminicidio pianello vallesina carabinieriFemminicidio ad Ancona, cinquantenne picchiata a morte: si cerca il marito - La donna è stata trovata senza vita in una abitazione di Pianello Vallesina nelle Marche. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Pianello Vallesina Carabinieri