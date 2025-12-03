Femminicidio Ancona massacrata di botte in casa Si cerca il marito arrestato ad aprile per maltrattamenti Diretta
Monte Roberto (Ancona), 3 dicembre 2025 – Femminicidio in provincia di Ancona, una donna è stata ammazzata nella frazione di Pianello, nel comune di Monte Roberto, nell’Anconetano. Attorno alle 13 una donna di origine macedone è stata trovata morta in casa a Pianello Vallesina. Sarebbe stata uccisa di botte. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
FEMMINICIDIO ANASTASIJA, CONFERMATO ERGASTOLO PER EX MARITO La Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna in primo grado all'ergastolo nei confronti di Moustafa Alashri, il 43enne egiziano che tre anni fa uccise l'ex moglie Anasta - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio in provincia di Ancona, massacrata di botte in casa. Si cerca il marito. La diretta - L’uomo stamattina non si è presentato al lavoro, fa l’operaio in una azienda del posto ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it