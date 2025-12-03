Femminicidio Ancona massacrata di botte in casa Si cerca il marito arrestato ad aprile per maltrattamenti Diretta

Monte Roberto (Ancona), 3 dicembre 2025 –  Femminicidio in provincia di Ancona, una donna è stata ammazzata nella frazione di Pianello, nel comune di Monte Roberto, nell’Anconetano. Attorno alle 13 una donna di origine macedone è stata trovata morta in casa a Pianello Vallesina. Sarebbe stata uccisa di botte. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

