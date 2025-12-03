Monte Roberto (Ancona), 3 dicembre 2025 – Femminicidio in provincia di Ancona, una donna è stata ammazzata nella frazione di Pianello, nel comune di Monte Roberto, nell’Anconetano. Attorno alle 13 una donna di origine macedone è stata trovata morta in casa a Pianello Vallesina. Sarebbe stata uccisa di botte. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Femminicidio Ancona, massacrata di botte in casa. Si cerca il marito, arrestato ad aprile per maltrattamenti. Diretta