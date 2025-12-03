Femminicidio ad Ancona | 50enne picchiata a morte in casa

Una donna di 50 anni, originaria della Macedonia, è stata trovata morta in casa a Monte Roberto, in provincia di Ancona. Irreperibile il marito, anche lui 50enne macedone L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

femminicidio ad ancona 50enne picchiata a morte in casa

