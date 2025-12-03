Femminicidio a Pianello il figlio della donna avvisato in Svizzera della morte della madre | Me lo aspettavo
MONTE ROBERTO - Nazif Muslija, il marito della 49enne trovata morta in casa questa mattina, a Pianello Vallesina, doveva frequentare un percorso per uomini maltrattanti, della durata di un anno. Era stato stabilito dalla sentenza di patteggiamento di luglio scorso dove la pena inflitta era stata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
