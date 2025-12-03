Femminicidio a Pianello donna di 50 anni trovata morta in casa Si cerca l' ex marito
Tragedia a Pianello Vallesina. Una donna macedone di 50 anni, M. S. le sue iniziali, è stata trovata morta questa mattina intorno alle 10.30 in un’abitazione di via Garibaldi. Secondo i primi riscontri sarebbe stata uccisa a botte. I sospetti si concentrano sull’ex marito, anche lui macedone, al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
