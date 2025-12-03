Fedez festeggia nuovamente il Natale con l’albero dedicato al Grinch
Il Natale è il periodo più amato dai bambini e non solo. Ci sono alcune persone che non vedono l’ora che arrivi questa festività per creare l’atmosfera magica in casa con decorazioni e addobbi. Di vip e influencer che hanno già fatto l’albero di Natale con largo anticipo i post e le stories. 🔗 Leggi su Today.it
Fedez a Oristano, atteso il pienone a Capodanno: ecco come saranno piazza e palco Il Comune deve far coincidere le esigenze di sicurezza con la necessità di trovare spazio per il pubblico - facebook.com Vai su Facebook
«Fedez non prenderà 200mila euro». Cittadini contro il Comune: «Budget troppo alto» – la polemica - Oristano In città le polemiche sul cachet sono cominciate fin dall’annuncio del nome dell’artista scelto per il concertone di Capodanno in piazza Roma. Lo riporta lanuovasardegna.it
“Budget troppo alto”, scoppia la polemica sul concerto di Capodanno di Fedez. Il Comune di Oristano nega: “Non prenderà 200mila euro” - Il Comune di Oristano smentisce la cifra di 200mila euro per il cachet di Fedez al concerto di Capodanno. ilfattoquotidiano.it scrive
Fedez festeggia la fidanzata Giulia Honegger/ Dolce dedica per il compleanno: “Se smetti di inseguire…” - Archiviata definitivamente la rottura da Chiara Ferragni, Fedez ha aperto un nuovo capitolo della sua vita personale e sentimentale e l’ha fatto al fianco della nuova fidanzata Giulia Honegger. ilsussidiario.net scrive
Fedez, commento ironico sul web e frecciatina a Chiara Ferragni?/ La frase ‘criptica’ alimenta il sospetto - ma a prendersi la scena è una presunta frecciatina a Chiara Ferragni. Scrive ilsussidiario.net
Fedez, Elly Schlein e Jannik Sinner nelle strofe di una nuova canzone - Il rapper ha condiviso alcuni passaggi di quella che sembrerebbe essere una sua nuova canzone. Lo riporta tg24.sky.it
Fedez e la dedica d'amore per il 23esimo compleanno della fidanzata Giulia Honegger - Fedez fa una dedica romantica a Giulia Honegger, nel giorno del 23esimo compleanno della sua nuova fidanzata. Riporta comingsoon.it