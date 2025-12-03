Federico Buffa al Teatro Charlot | storytelling e solidarietà per gli amici a quattro zampe

Appuntamento con Federico Buffa al Cinema Teatro Charlot di Capezzano. L'evento, organizzato in collaborazione con dLiveMedia, si terrà venerdì 5 dicembre con inizio fissato alle ore 21.Lo spettacoloSul palco il noto storyteller sarà accompagnato dalla voce narrante di Cinzia Ugatti. La serata ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

