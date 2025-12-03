Federica Mogherini Stefano Sannino e Cesare Zegretti rilasciati dopo l’accusa di uso improprio di fondi UE
Nella giornata di ieri è arrivato un allarme nei confronti di Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti. I tre, rispettivamente ex Vice presidente della Commissione Europea, ex segretario generale del Servizio Europeo per la Commissione Esterna, e co-direttore dell’Ufficio Executive Education, Training and Projects ed è supervisore del progetto mondiale “European Resources for Mediation Support – Ermes”. I tre sono coinvolti nel presunto scandalo sui fondi per i giovani diplomatici europei. Federica Mogherini rilasciata nella notte dopo accusa di uso improprio di fondi UE. Lo ha specificato la Procura Ue che è alla guida delle indagini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
