Federica Mogherini Stefano Sannino e Cesare Zegretti rilasciati dopo l’accusa di uso improprio di fondi UE

Nella giornata di ieri è arrivato un allarme nei confronti di Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti. I tre, rispettivamente ex Vice presidente della Commissione Europea, ex segretario generale del Servizio Europeo per la Commissione Esterna, e co-direttore dell’Ufficio Executive Education, Training and Projects ed è supervisore del progetto mondiale “European Resources for Mediation Support – Ermes”. I tre sono coinvolti nel presunto scandalo sui fondi per i giovani diplomatici europei. Federica Mogherini rilasciata nella notte dopo accusa di uso improprio di fondi UE. Lo ha specificato la Procura Ue che è alla guida delle indagini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti rilasciati dopo l’accusa di uso improprio di fondi UE

