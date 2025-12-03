Federica Mogherini e Stefano Sannino rilasciati nella notte La procura Ue | Non sono a rischio fuga

Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti sono stati rilasciati nella notte, intorno all'una, dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Federica Mogherini e Stefano Sannino rilasciati nella notte. La procura Ue: «Non sono a rischio fuga»

