Federica Mogherini e lo scandalo Ue il tam tam | Una talpa interna

Panico a Bruxelles, siamo alla "caccia alla spia". Alla base della denuncia presentata all'Ufficio anti-frode dell' Unione europea (Olaf) da cui ha preso avvio l'indagine su Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti potrebbe esserci una talpa interna al Servizio europeo per l'azione esterna ( Seae ). Questo perlomeno trapela da alcune fonti vicine all'inchiesta esplosa martedì con il fermo dei tre italiani. Nella notte l'ex Alta rappresentante per la politica estera Ue, l'ex ambasciatore e il dirigente del Collegio d'Europa sono stati rilasciati al termine di un lungo interrogatorio davanti alla Polizia giudiziaria federale belga (FGP West-Vlaanderen). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

