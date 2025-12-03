fed addio alla stretta sui titoli negli usa si prepara il taglio dei tassi

Arriva dicembre e si prospettano grandi novità sul fronte della finanza americana, dunque dei mercati globali. Il primo giorno del mese la Federal Reserve americana ha messo in campo 13,5 miliardi di dollari di liquidità nel quadro del sistema bancario a stelle e strisce utilizzando lo strumento dei pronto conto termine, che prevedono un futuro riacquisto a un prezzo stabilito dei titoli ceduti dalle istituzioni finanziarie. Yahoo Finance segnala che è la seconda più grande iniezione di liquidità del post-Covid. E non solo: è l’inizio di un cambio di paradigma, atteso da tempo ma che si salderà con l’avanzamento dell’agenda fiscale di Donald Trump, con la scelta del successore di Jerome Powell alla Fed, con lo sviluppo di mercati oggi sovraccaricati dagli investimenti in intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

