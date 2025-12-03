Fdi gongola un sondaggio pazzesco | La sinistra spera nel disastro ma
Gli italiani premiano ancora il governo e Fratelli d’Italia, partito-locomotiva della maggioranza, festeggia il risultato con un post su Facebook. Nel copy si legge: “I sondaggi segnano un’ulteriore crescita per tutte le forze di maggioranza. Un segnale che arriva dai cittadini e che conferma la solidità del percorso intrapreso. Mentre la sinistra auspicava il disastro, gli italiani continuano a premiare un Governo che lavora ogni giorno per il bene della Nazione. Un incoraggiamento a proseguire con ancora più determinazione”. Gli ultimi rilevamenti, infatti, confermano che i partiti di governo guadagnano terreno e con esso un’aria di fiducia e stabilità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Il super sondaggio qui bit.ly/49SMyJ3 - facebook.com Vai su Facebook
Sondaggi politici 2025/ Forza Italia cede elettori a FdI, Giani verso il 58% in Toscana - Sondaggi politici 2025, i flussi di voto e com'è cambiato dalle politiche: FdI attrae elettori da Fi e dalla Lega. Scrive ilsussidiario.net
Sondaggi, FdI svetta al 31%, bene il centrodestra - Al primo posto resta saldamente Fratelli d'Italia, che rispetto a 7 giorni fa incassa lo 0,2% e vola al 31%. ilgiornale.it scrive
FdI vola al 31%: il sondaggio promuove Meloni - Quando si confonde la realtà con l’agenda dei desideri il rischio è quello di andare a scontrarsi contro il muro. Segnala ilgiornale.it
Sondaggi, FdI resta sopra il 30%: tonfo del M5s. Reggono i partiti centristi - Nei giorni in cui cade il terzo anniversario dall'insediamento del governo Meloni, FdI si conferma sopra il 30%, crescendo di mezzo punto, mentre gli altri partiti di centrodestra sono stabili. Scrive affaritaliani.it
Sondaggi politici: FdI sfiora il 30%, cresce il M5S, cala fiducia degli italiani in Meloni - In questo sondaggio intenzioni di voto vedono Fratelli d’Italia che si conferma saldamente in testa, con un consenso che sfiora il 30% (29,8%). Si legge su it.blastingnews.com
Sondaggi politici, Fdi cresce ancora (al 30,5%), fiducia in Meloni sale di mezzo punto in 7 giorni - Tecnè, con interviste effettuate tra l'8 e il 9 ottobre, il consenso su cui può contare Fdi non è stato intaccato, nonostante le manifestazioni per Gaza ... Riporta fanpage.it