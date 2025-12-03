FdI chi molla lo scranno alla Camera e chi entra
Chiara La Porta, deputata di Fratelli d'Italia, eletta consigliera regionale in Toscana ha optato per questo incarico e si è quindi dimessa per incompatibilità da deputata. Subentra al suo posto Irene Gori. Ne ha dato notizia in aula a Montecitorio il presidente di turno Giorgio Mulè. "Ho deciso di optare per il seggio in Consiglio regionale, come avevo promesso in campagna elettorale, per portare forte la voce di Prato in Regione e per contrastare un sistema di potere che ormai si è incancrenito in Regione e che ha fatto passare la Toscana da locomotiva a fanalino di coda", ha spiegato in aula. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Sparo di Capodanno, Pozzolo espulso dal gruppo di FdI alla Camera - La decisione era nell'aria e segue la sospensione che era stata decisa a gennaio del 2024, subito dopo la ... ilgiornale.it scrive
Pozzolo espulso dal gruppo di FdI alla Camera - Secondo quanto risulta al Foglio, il direttivo di Fratelli d'Italia alla Camera ha votato oggi, all'unanimità, l'espulsione di Emanuele Pozzolo dal gruppo parlamentare. Secondo ilfoglio.it
Pozzolo espulso dal gruppo di FdI alla Camera - Il deputato Emanuele Pozzolo, secondo quanto si apprende, è stato espulso dal gruppo di FdI alla Camera. Riporta ansa.it
Piantedosi alla Camera: scontro tra FdI e Pd su Ranucci - Il ministro dell’Interno: «Grave atto intimidatorio, ma non si usi per adombrare responsabilità del governo». Secondo lettera43.it
La proposta “nascosta” di FdI: 1.000 euro in più per i deputati, dopo le polemiche il ritiro - Ultimo punto all'ordine del giorno del bilancio interno di Montecitorio, presentato poco prima del confronto in aula di giovedì mattina, è il 6/77 a firma di Fabio Rampelli, vicepresidente della ... Secondo repubblica.it
Rudy Giuliani alla Camera. Visita a sorpresa con un cicerone di FdI: “Adora Giorgia Meloni” - Poco prima, a chi cercava di avvicinarlo, rispondeva soltanto “I have a speech, I have a speech later... Secondo repubblica.it