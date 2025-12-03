Chiara La Porta, deputata di Fratelli d'Italia, eletta consigliera regionale in Toscana ha optato per questo incarico e si è quindi dimessa per incompatibilità da deputata. Subentra al suo posto Irene Gori. Ne ha dato notizia in aula a Montecitorio il presidente di turno Giorgio Mulè. "Ho deciso di optare per il seggio in Consiglio regionale, come avevo promesso in campagna elettorale, per portare forte la voce di Prato in Regione e per contrastare un sistema di potere che ormai si è incancrenito in Regione e che ha fatto passare la Toscana da locomotiva a fanalino di coda", ha spiegato in aula. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - FdI, chi molla lo scranno alla Camera (e chi entra)