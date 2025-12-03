FC 26 Nuova Evoluzione | Dominio aereo – La Forza Aerea Definitiva! Airborne

È disponibile una nuova Evoluzione a lungo termine ( 21 giorni totali) denominata “Dominio aereo”, progettata per trasformare un giocatore in un dominatore dei duelli aerei, sia in attacco che in difesa. Requisiti e Restrizioni. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: Sì, 2 volte.. Restrizioni: Non portieri.. Requisiti: GEN max: 84 OVR.. N° stili di gioco max: 10.. Non sono richieste monete o FC Points (Gratuita). I Miglioramenti Totali. Questa EVO applica boost mirati per rendere il giocatore un campione di testa e fisicità. Miglioramento Statistica MAX Ragggiungibile +1 Valutazione Generale NA +20 Precisione di Testa Max 88 +20 Elevazione Max 90 +10 Forza Max 87 +10 Aggressività Max 87 +2 Stile di gioco: Incornata precisa, Fortezza aerea Max 6 stili Sfide da Completare. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Nuova Evoluzione: Dominio aereo – La Forza Aerea Definitiva! (Airborne)

