Fatti curare da uno bravo! Attacco shock alla Meloni | il big non si contiene

La scena politica italiana vive da mesi un alternarsi di tensioni che non riguardano solo riforme, bilanci o provvedimenti amministrativi, ma si spingono sempre più nel territorio simbolico delle identità collettive. Università, cultura, scuola, città considerate "rosse" o "simboliche" vengono trasformate in terreni di scontro, amplificando ogni decisione e caricandola di significati politici che superano il merito della questione. In questo quadro, il confronto si accende rapidamente e ogni parola diventa un detonatore capace di accendere il dibattito pubblico. Dentro questa dinamica, il ruolo dei leader politici si intreccia con quello delle istituzioni culturali, spesso chiamate in causa non per ciò che fanno, ma per ciò che rappresentano.

