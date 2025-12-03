Fantacampionato il vincitore della 13ª giornata è Andrea Paladini
Per il fantallenatore primo posto in classifica con 107,5 punti ottenuti dalla squadra "Maps" e un voucher Valtur da 1000 euro in premio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
