Famiglia nel bosco udienza decisiva mercoledì 4 dicembre

È il 4 dicembre la data segnata in rosso sul calendario dalla famiglia nel bosco: nel pomeriggio il Tribunale per i minorenni dell'Aquila incontrerà i loro legali, dopo la richiesta urgente di ricongiungimento. La coppia anglo australiana non ci sarà, perché per questo tipo di udienze è prevista solo la presenza di giudici, avvocati, della tutrice e della curatrice dei bambini. Tra i punti a favore dei genitori, Nathan e Catherine, la mancata traduzione degli atti, che avrebbe impedito la piena collaborazione tra le parti, e la smentita della scarsa socializzazione dei bambini, da parte di alcune testimonianze. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, udienza decisiva mercoledì 4 dicembre

