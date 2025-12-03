Famiglia nel bosco parla la giudice | Così tuteliamo il diritto alla felicità per quei bambini L’Anm contro Nordio e Salvini

«Noi abbiamo applicato delle regole giuridiche, contemperate, dopo aver fatto dei tentativi di un bilanciamento tra interessi e diritti sempre volto nell’ottica degli interessi del minore, quindi cercando la collaborazione dei genitori perché loro stessi riescano ad attuare quei diritti». Lo ha detto oggi la presidente del Tribunale dei minorenni dell’Aquila, Cecilia Angrisano, che nelle scorse settimane aveva firmato il provvedimento di separazione dei tre bimbi della «famiglia nel bosco» di Palmoli dai genitori Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. La giudice ha parlato alla riunione dell’Anm abruzzese indetta proprio in solidarietà a lei per gli insulti e le minacce ricevute a vari livelli dopo l’esplosione del caso. 🔗 Leggi su Open.online

