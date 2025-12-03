Famiglia nel bosco la ristrutturazione è ferma Non sono ancora state presentate le carte

La messa a norma del “rudere fatiscente” è uno dei punti centrali della difesa di Nathan e Cate, ma nel Comune di Palmoli la Scia non è ancora arrivata. Domani l’udienza del Tribunale dei minorenni. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Famiglia nel bosco, la ristrutturazione è ferma. Non sono ancora state presentate le carte

A differenza della "famiglia nel bosco" di Palmoli, qui, secondo quanto si apprende, saremmo in presenza di persone affiliate a un gruppo che disconosce qualsiasi tipo di autorità ? https://shorturl.at/dHD0n - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, il Tribunale convoca i genitori: il ricongiungimento con i figli in tempi brevissimi Vai su X

La famiglia nel bosco, la ristrutturazione è ferma. “Serve un progetto di bioedilizia” - La messa a norma del “rudere fatiscente” è uno dei punti centrali della difesa di Nathan e Cate, ma nel Comune di Palmoli non sono state ancora presentate le ... Da repubblica.it

Famiglia nel bosco, da rudere a villetta: il progetto mai firmato - A Palmoli la realizzazione dei lavori nell’abitazione di Nathan e Catherine è ferma, le carte ... ilmessaggero.it scrive

Famiglia nel bosco, ancora «nessuna pratica per la ristrutturazione della casa». E papà Nathan non ha potuto vedere i figli - E giovedì 4 dicembre è prevista al tribunale dei minori dell'Aquila una tappa ... Scrive msn.com

Famiglia nel bosco, i genitori convocati in Tribunale: cosa succederà all’udienza e cosa cambia con la nuova casa - Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha fissato per giovedì, 4 dicembre, l’udienza di comparizione delle parti nel caso della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. Si legge su tg.la7.it

La famiglia nel bosco ora ha una nuova casa, ecco le immagini - 90 metri quadri con luce elettrica, camini, un pozzo, una sorgente, spazi per gli animali e l’orto. Secondo tg.la7.it

La famiglia nel bosco accetta la casa, 'grazie a tutti' - Una 'villetta', anche questa immersa nella natura, dove nei prossimi giorni è attesa anche Catherine, la donna che da più di una settimana vive con i suoi tre figli nella casa famiglia di Vasto. Da ansa.it