Famiglia nel bosco in Toscana il padre | Pronto a fare mea culpa ma devono provare che ho sbagliato

Caprese Michelangelo (Arezzo), 3 dicembre 2025 – Raggiunto nella casa acquistata a La Creta di Caprese Michelangelo, Harald Leo Valentin – il padre privato dei due bambini di 9 e 5 anni così come la madre Nadzeya, sua moglie – si dichiara preoccupato perché da 48 giorni non ha più notizie sulla loro sorte, ma proprio per questo è alquanto battagliero: “Abbiamo presentato denuncia ai carabinieri per quanto successo – dice – perché avrebbero dovuto fermare l’assistente sociale e quindi sono parte in causa. Inoltre, dalla Procura non ci sono stati forniti protocolli e lettere di trasmissione della denuncia stessa; sono trascorsi più di 30 giorni, per cui è scattato un secondo reato, quello di omissione di atti d’ufficio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Famiglia nel bosco in Toscana, il padre: “Pronto a fare mea culpa, ma devono provare che ho sbagliato”

