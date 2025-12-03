Famiglia nel bosco il progetto per la casa | così da rudere diventerebbe una villetta esentata dall' Imu

La casa nel bosco e l'attesa per il rientro dei figli. A Palmoli la realizzazione dei lavori nell'abitazione di Nathan e Catherine è ferma, le carte non sono ancora arrivate.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Famiglia nel bosco, il progetto per la casa: così da rudere diventerebbe una villetta (esentata dall'Imu)

A differenza della "famiglia nel bosco" di Palmoli, qui, secondo quanto si apprende, saremmo in presenza di persone affiliate a un gruppo che disconosce qualsiasi tipo di autorità ? https://shorturl.at/dHD0n - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, il Tribunale convoca i genitori: il ricongiungimento con i figli in tempi brevissimi Vai su X

Famiglia nel bosco, da rudere a villetta: il progetto mai firmato - A Palmoli la realizzazione dei lavori nell’abitazione di Nathan e Catherine è ferma, le carte ... Lo riporta ilmessaggero.it

Famiglia nel bosco, ancora «nessuna pratica per la ristrutturazione della casa». E papà Nathan non ha potuto vedere i figli - E giovedì 4 dicembre è prevista al tribunale dei minori dell'Aquila una tappa ... Come scrive msn.com

La famiglia nel bosco, la ristrutturazione è ferma. “Serve un progetto di bioedilizia” - La messa a norma del “rudere fatiscente” è uno dei punti centrali della difesa di Nathan e Cate, ma nel Comune di Palmoli non sono state ancora presentate le ... Scrive repubblica.it

Famiglia nel bosco, domani l’udienza a L’Aquila. I tecnici: “Faremo gratis i lavori sulla casa” - Domani il Tribunale dei minori dell’Aquila valuterà alloggio e socializzazione dei figli della "famiglia nel bosco" ... Da fanpage.it

I genitori della famiglia nel bosco «Non rifiutiamo gli aiuti» Il piano per la nuova casa - Due ispezioni delle autorità (servizi sociali più carabinieri) l’anno scorso hanno evidenziato che la casetta in pietra e mattoni nel verde di Palmoli a Chieti mal supporta la vita di una famiglia di ... Come scrive corriere.it

La famiglia della casa nel bosco perde l'avvocato: "Hanno rifiutato casa e progetto, rimetto il mandato” - L’avvocato Giovanni Angelucci ha annunciato, tramite comunicato stampa, di aver rimesso il mandato difensivo: “Con mio sommo malincuore ho ritenuto doveroso e necessario rinunciare all’incarico” ... Come scrive rtl.it