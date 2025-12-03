Falso consulente finanziario promette rendimenti d’oro | denunciato dalla finanza
Lucca, 3 dicembre 2025 - Si sarebbe qualificato come consulente finanziario online e avrebbe messo in atto un articolato sistema di truffe a danno di numerosi investitori allettandoli con rendimenti elevati e garantiti su fondi di investimento inesistenti. Il falso promotore, 35 italiano e residente nel Nord Italia, è stato però scoperto e denunciato dalla guardia di finanza di Lucca. Le indagini sono partite grazie alla denuncia di una delle vittime e si sono subito indirizzate nei confronti del 35enne che, facendosi schermo attraverso una società di Dubai, contattava i truffati utilizzando vari canali social promettendo facili, ingenti ed immediati guadagni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
