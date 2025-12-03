Assalto devastante al centro commerciale Pianella: l’altra notte, attorno alle 4.30, un commando composto da almeno tre ladri ha utilizzato un camion come ariete per sfondare il portone blindato sul retro della gioielleria SarniOro, distruggendo la paratia e parte del muro dell’edificio. Nonostante i gravissimi danni provocati, i malviventi non sono riusciti a entrare nel negozio e sono fuggiti a mani vuote. I carabinieri, intervenuti in pochi minuti dopo l’attivazione degli allarmi, dispongono di diversi elementi utili alle indagini: innanzitutto avrebbero trovato il mezzo pesante usato per la spaccata e, in aggiunta, le immagini dell’estesa rete di videosorveglianza del centro commerciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fallisce l’assalto notturno al Pianella