Fallisce l’assalto notturno al Pianella
Assalto devastante al centro commerciale Pianella: l’altra notte, attorno alle 4.30, un commando composto da almeno tre ladri ha utilizzato un camion come ariete per sfondare il portone blindato sul retro della gioielleria SarniOro, distruggendo la paratia e parte del muro dell’edificio. Nonostante i gravissimi danni provocati, i malviventi non sono riusciti a entrare nel negozio e sono fuggiti a mani vuote. I carabinieri, intervenuti in pochi minuti dopo l’attivazione degli allarmi, dispongono di diversi elementi utili alle indagini: innanzitutto avrebbero trovato il mezzo pesante usato per la spaccata e, in aggiunta, le immagini dell’estesa rete di videosorveglianza del centro commerciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Le prime indagini: rissa partita dalla protesta di un tifoso, poi gli altri si sono uniti. Fallisce grazie alle forze dell’ordine il tentativo di assalto a un’area di servizio. Questura friulana al lavoro per risalire all’identità di chi ha provocato il caos. - facebook.com Vai su Facebook
Fallisce l’assalto notturno al Pianella - 30, un commando composto da almeno tre ladri ha utilizzato un camion come ariete per sfondare il portone blindato sul r ... Si legge su ilrestodelcarlino.it