Falconeri presenta la collezione Natural Undyed Cashmere

Falconeri presenta Natural Undyed Cashmere, una collezione che unisce la semplicità e l'essenzialità delle linee alla qualità del filato. Realizzata senza tinture, la linea nasce dai tre colori del fiocco di cashmere, ovvero il bianco, il light grey e il brown, per creare nuance armoniche e senza tempo. Composta da sei capi per lei e tre per lui, la collezione si distingue per linee pulite e dettagli quali trecce e coste, espressione di uno stile per il quotidiano. Il progetto visivo People Behind Cashmere, firmato dal fotografo Sam Youkilis, accompagna la collezione con un racconto della filiera produttiva Falconeri a Biella, il viaggio di Youkilis entra nel cuore pulsante del marchio: le sedi produttive diBiella, dove tradizione, maestria artigiana e innovazione convivono in perfetto equilibrio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Falconeri presenta la collezione Natural Undyed Cashmere

