Faida Scampia il leader degli Scissionisti Raffaele Amato evita l' ergastolo

Napolitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente ergastolo per Raffaele Amato, detto 'O Spagnuolo, leader degli Scissionisti, condannato a “soli” 30 anni con rito abbreviato, nell'ambito della seconda faida di Scampia che vide la sconfitta dei Di Lauro.La richiesta del pm non è stata dunque accolta, decisive le argomentazioni del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

faida scampia leader scissionistiOmicidi della Seconda Faida, niente ergastolo per il boss Lello Amato - Ha riportato una condanna a 20 anni di carcere rispetto ad una richiesta per lui di carcere a vita. Lo riporta internapoli.it

faida scampia leader scissionistiFaida di Scampia, colpo di scena al processo: annullati tre ergastoli - La Corte d’Assise d’appello di Napoli ha assolto Raffaele Abbinante, Francesco Abbinante e Vincenzo Pariante, cancellando le precedenti condanne all’ergastolo a loro comminate. Si legge su napolitoday.it

Ergastoli cancellati per il duplice omicidio che fece partire la faida di Scampia - Assolti Raffaele Abbinante, Francesco Abbinante e Vincenzo Pariante, accusati di avere partecipato all'organizzazione del duplice omicidio Montanino- fanpage.it scrive

faida scampia leader scissionistiFaida, si riapre il caso sulla malattia del boss: «Trasferito Di Lauro jr» - Ha disposto una perizia psichiatrica per fare chiarezza sulla sua capacità di stare a giudizio. Scrive ilmattino.it

Camorra, preso in Spagnail leader degli «scissionisti» - Il boss del gruppo degli scissionisti di Scampia, Raffaele Amato, è stato arrestato dalla polizia di Napoli in Spagna. Da ilsecoloxix.it

faida scampia leader scissionistiNapoli, faida di Scampia: tre ergastoli cancellati, assoluzioni in Assise d'Appello - Giovedì primo pomeriggio, sono i giudici della terza sezione di assise appello a firmare le assoluzioni ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Faida Scampia Leader Scissionisti