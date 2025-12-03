Faida Scampia il leader degli Scissionisti Raffaele Amato evita l' ergastolo
Niente ergastolo per Raffaele Amato, detto 'O Spagnuolo, leader degli Scissionisti, condannato a “soli” 30 anni con rito abbreviato, nell'ambito della seconda faida di Scampia che vide la sconfitta dei Di Lauro.La richiesta del pm non è stata dunque accolta, decisive le argomentazioni del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
