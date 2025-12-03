Fai propaganda pagato dalla Russia? Tra Calenda e Dibba scintille sui social

Quando si parla di politica estera, scacchiere internazionale e guerra in Ucraina i toni dello scontro politico nostrano sono sempre aspri. Se poi a scontrarsi sono due posizioni diametralmente opposte il rischio di una vera e propria rissa verbale è dietro l’angolo. Un esempio è il diverbio a distanza di ieri tra Carlo Calenda e Alessandro Di Battista. Il primo, fondatore di Azione, fieramente occidentale e vicino alle istanze degli ucraini da una parte e degli Stati Uniti dall’altra. Il secondo, invece, sempre critico con il governo di Kiev e ancora di più con quello guidato da Donald Trump al di là dell’oceano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Fai propaganda pagato dalla Russia?". Tra Calenda e Dibba scintille sui social

