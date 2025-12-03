FAGAGNA | José Bragato l’impronta friulana nella storia del tango 5 dicembre 2025

La Sala Vittoria di Fagagna ospita venerdì 5 dicembre alle 20.45 José Bragato, l’impronta friulana nella storia del tango, uno spettacolo dedicato al pianista, violoncellista e compositore partito da Udine nel primo dopoguerra e divenuto uno dei protagonisti della scena musicale argentina. Il lavoro, nato da un’idea del M° Andrea Boscutti, è diretto da Claudio Moretti che ne è anche interprete assieme a Flavia Valoppi. Sul palco con loro ci saranno lo stesso Boscutti al pianoforte e Antonio Merici al violoncello. La serata è presentata fuori abbonamento nella cornice della prima stagione teatrale della Sala Vittoria promossa dal Comune e dal Circuito ERT. 🔗 Leggi su Udine20.it