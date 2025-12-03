Fabrizio Ravanelli in città per il Premio Valle dei Templi | incontro con i tifosi e serata di gala
Sarà Fabrizio Ravanelli il protagonista della terza edizione del Premio Valle dei Templi, l’iniziativa che celebra i calciatori della Juventus che si sono distinti per impegno, attaccamento alla maglia e risultati di rilievo. L’ex attaccante bianconero, autore della rete nell'ultima finale di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
