Fabrizio Corona in piazza con i giovani di centrodestra a Milano | Sala a casa

ABBONATI A DAYITALIANEWS La presenza a sorpresa durante la protesta. Fabrizio Corona si è presentato inaspettatamente alla manifestazione organizzata da Forza Italia Giovani, Gioventù Nazionale e Lega Giovani, nata per chiedere maggiore sicurezza in corso Como, uno dei punti più frequentati della movida milanese. L'ex re dei paparazzi ha partecipato attivamente al presidio, tenutosi martedì 2 dicembre, attirando l'attenzione dei presenti. Corona è stato ripreso mentre si univa ai cori di protesta rivolti al sindaco Giuseppe Sala, gridando insieme ai giovani slogan particolarmente duri. L'arrivo del 51enne ha suscitato una forte ovazione, accolto dal coro: "Corona uno di noi", prima che l'attenzione tornasse sulle richieste dei manifestanti: "Sala a casa.

