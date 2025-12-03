Fabrizio Corona alla manifestazione dei giovani del centro destra | Sala pezzo di m***a
C'era anche Fabrizio Corona tra i manifestanti che si sono ritrovati nella sera di martedì 2 dicembre a Milano, in occasione del presidio per chiedere maggiore sicurezza in corso Como organizzato da Forza Italia Giovani, Gioventù Nazionale e Lega Giovani. I cori di Fabrizio CoronaL'ex re dei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
