Fabio Galante e Francesca Falomo incinta dalla neve agli impegni a Milano | le foto social

Pochi giorno dopo l'annuncio dell'arrivo del primogenito, la coppia ha documentato le sue giornate tra weekend sulla neve e ritorno in città per lavoro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fabio Galante e Francesca Falomo incinta, dalla neve agli impegni a Milano: le foto social

Leggi anche questi approfondimenti

Fabio Galante diventa papà a 52 anni: una sorpresa dolcissima proprio nel giorno del suo compleanno A comunicarlo è la compagna, la modella 42enne Francesca Falomo, con un post che dice tutto: “Buon compleanno papà”. Un amore che dura da 5 ann - facebook.com Vai su Facebook

Tanti auguri Fabio Galante Vai su X

Fabio Galante e Francesca Falomo incinta, dalla neve agli impegni a Milano: le foto social - Fabio Galante diventa papà per la prima volta a 52 anni: la compagna 42enne Francesca Falomo incinta e documenta la gravidanza sui social. Secondo msn.com

Fabio Galante papà per la prima volta a 52 anni: la compagna Francesco Falomo è incinta - Fabio Galante papà per la prima volta a 52 anni: la compagna Francesco Falomo, nove anni meno di lui, è incinta ... Come scrive gossip.it

Fabio Galante diventa papà a 52 anni: l'annuncio con la compagna Francesca Falomo - L'annuncio è arrivato sui social nel giorno del suo compleanno, con un post in cui l'ex calciatore posa sorridente con la fidanzata, la modella Francesca Falomo, ... today.it scrive

Fabio Galante papà a 52 anni: l’annuncio speciale! - L’ex calciatore festeggia 52 anni con la notizia più bella: lui e la compagna Francesca Falomo aspettano un bambino Fabio Galante sta per vivere una ... Da novella2000.it

Fabio Galante e Francesca Falomo sono fidanzati/ “Inseparabili da tempo e presto…” - Fabio Galante e Francesca Falomo sono fidanzati, l'ultimo scoop di Chi, il giornale guidato da Signorini: "Inseparabili da tempo e presto... Da ilsussidiario.net

L'ex calciatore Fabio Galante diventa papà a 52 anni e si commuove: il post della compagna, la modella Francesca Falomo - La sua compagna, la modella Francesca Falomo lo annuncia con un post su Instagram con una carrellata di foto in cui si vede il pancione. Da msn.com