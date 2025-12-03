Fabio Fognini attacca Volandri | Mai date spiegazioni per la Coppa Davis E sulle multe | Mezzo milione…

Fabio Fognini ha salutato il tennis giocato da qualche mese, dopo aver trascinato Carlos Alcaraz al quinto set in occasione del primo turno di Wimbledon. Il ligure aveva sfiorato l’impresa sui sacri prati contro il fuoriclasse spagnolo (attuale numero 1 del mondo) e ha poi appeso la carriera al chiodo, salutando il panorama agonistico a 38 anni e dopo essersi regalato delle belle perle, come l’apoteosi al Masters 1000 di Montecarlo nel 2019 e gli Australian Open in doppio nel 2015. Il già numero 9 del ranking ATP è stato a lungo il miglior giocatore d’Italia e ha trascinato a lungo la nostra Nazionale in Coppa Davis, anche durante i durissimi anni della Serie B. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Fabio Fognini attacca Volandri: “Mai date spiegazioni per la Coppa Davis”. E sulle multe: “Mezzo milione…”

Contenuti che potrebbero interessarti

Sullo sgabello di Francesca Fagnani anche Fabio Fognini: «Ho sofferto di attacchi di panico, sono iniziati con il Roland Garros» - facebook.com Vai su Facebook

Polemiche a Ballando con le Stelle: Fabio Fognini chiude il caso delle "lastre" chiedendo scusa a Francesca Fialdini panorama.it/tempo-libero/t… Vai su X

Fabio Fognini, durissimo attacco contro Filippo Volandri - Non ho avuto un confronto con nessuno, penso che questa sia la cosa più ridicola" ... Come scrive msn.com

Fognini attacca Volandri: "Non ha avuto il coraggio di dirmi nulla. Ma la cosa più ridicola è..." - C'è anche un po' di tennis nella quinta puntata di Belve, programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Segnala msn.com

Chi è Filippo Volandri e la lite con Fabio Fognini/ “Non ha avuto il coraggio di dirmi niente” - Cosa è accaduto tra Filippo Volandri e Fabio Fognini? Come scrive ilsussidiario.net

Fabio Fognini a "Belve": «Ho pagato mezzo milione di euro di multe nella mia carriera. La Coppa Davis? Volandri non ha avuto il coraggio di dirmi nulla» - Ospite di Francesca Fagnani, il tennista si è raccontato con disarmante sincerità, togliendosi anche qualche sassolino sulla sua esclusione dal torneo a squadre ... msn.com scrive

Fognini senza filtri, dagli attacchi di panico a Volandri senza coraggio: “Ecco la cosa più ridicola” - L’ormai ex tennista azzurro a cuore aperto da Francesca Fagnani a Belve: “Non ho più giocato. Secondo msn.com

Fognini: "Coppa Davis? È ridicolo. Volandri non ha avuto il coraggio di dirmi nulla" - Fabio Fognini non ha mai nascosto quella che per lui resterà sempre una ferita aperta. Secondo tennisworlditalia.com