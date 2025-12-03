Fabio Carminati sindaco in sedia a rotelle | In motorino a 14 anni un camion mi ha tagliato la strada Non arrendersi mai

Fornovo San Giovanni (Bergamo) – “Mòla mia”, non mollare mai. Fabio Carminati, sindaco di Fornovo San Giovanni, personifica il detto bergamasco. Ha 37 anni. È paraplegico e vive su una sedia a rotelle da quando ne aveva 14, dopo un incidente stradale alle porte del paese di 3.400 abitanti dove è primo cittadino dal 2022. “Non è solo – dice, sintetizzando la sua filosofia esistenziale – il fatto di non mollare. Nella vita è necessario essere molto asettici e identificare i problemi. Se è possibile, si risolvono. Se non è possibile, è inutile disperarsi e piangersi addosso”. Domani sarà, come ogni anno, la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita dall’Onu nel 1992. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

