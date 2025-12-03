F1 weekend decisivo ad Abu Dhabi | Norris Verstappen e Piastri si giocano il Mondiale in diretta su Sky e Now

Da giovedì 4 a domenica 7 dicembre l’ultimo atto del 2025 in diretta su Sky e NOW: sabato le qualifiche, domenica alle 14 la gara che assegna il titolo piloti. La Formula 1 arriva al suo capitolo finale. Da giovedì 4 a domenica 7 dicembre il Mondiale 2025 si chiude con l’attesissimo Gran Premio di Abu Dhabi, appuntamento decisivo che assegnerà il titolo piloti tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. L’intero weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì con la conferenza stampa dei piloti alle 11.30, mentre da venerdì entra in scena la pista con le prime due sessioni di prove libere (10. 🔗 Leggi su Sportface.it

