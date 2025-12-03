F1 Frederic Vasseur | A Yas Marina daremo tutto fino all’ultimo
Si è prossimi ai titoli di coda nel Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi, verrà scritta la parola fine sul campionato e il verdetto più importante ancora deve essere emesso. Chi vincerà il titolo tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri? Al termine del prossimo GP avremo questa risposta. Di sicuro, la Ferrari non sarà della partita per l’iride. Una stagione molto deludente per la scuderia di Maranello e pensare di chiudere con un successo nell’ultimo atto stagionale appare quasi irrealistico. La SF-25 si è rivelata una macchina scarsamente prestazionale, non mettendo nelle condizioni il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton di lottare per le posizioni che contano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il GP del Qatar ha solo confermato una verità ormai evidente: la Ferrari ha vissuto la peggior stagione degli ultimi anni Nel pieno del caos, Frederic Vasseur ha ammesso ciò che circolava da settimane nel paddock: lo sviluppo della vettura è stato interrotto già - facebook.com Vai su Facebook
F1, Frederic Vasseur: “A Yas Marina daremo tutto fino all’ultimo” - Sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi, verrà scritta la parola fine sul campionato e il ... Secondo oasport.it
F1, Vasseur: "Si chiude stagione impegnativa, daremo il massimo" - Fred Vasseur, Team Principal della Ferrari, guarda così all'ultimo appuntamento del mondiale: "Abu Dhabi segna la fine di una stagione lunga e impegnativa, per i piloti così come per tutta la squadra. Lo riporta napolimagazine.com
Vasseur: “Abu Dhabi segna la fine di una stagione lunga e impegnativa” - Il commento del Team Principal della Ferrari alla vigilia del GP di Abu Dhabi, l'ultimo appuntamento di uno dei mondiali più complessi della Rossa ... Si legge su formulapassion.it
F1: Vasseur 'si chiude stagione impegantiva, daremo il massimo' - "Abu Dhabi segna la fine di una stagione lunga e impegnativa, per i piloti così come per tutta la squadra". Segnala sport.quotidiano.net
F1, Frederic Vasseur: “C’è tanta frustrazione, ma bisogna reagire. La pressione più alta delle gomme ha influito” - Si fa fatica a commentare un ottavo e un dodicesimo posto da parte della Ferrari nell'ultimo GP della stagione in F1. Segnala oasport.it
Gp Abu Dhabi, Vasseur “Ferrari determinata a chiudere in modo positivo una stagione complessa” - Gp Abu Dhabi, le parole di Frederic Vasseur "Ferrari determinata a chiudere in modo positivo una stagione complessa" ... Riporta italpress.com