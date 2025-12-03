Si è prossimi ai titoli di coda nel Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi, verrà scritta la parola fine sul campionato e il verdetto più importante ancora deve essere emesso. Chi vincerà il titolo tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri? Al termine del prossimo GP avremo questa risposta. Di sicuro, la Ferrari non sarà della partita per l’iride. Una stagione molto deludente per la scuderia di Maranello e pensare di chiudere con un successo nell’ultimo atto stagionale appare quasi irrealistico. La SF-25 si è rivelata una macchina scarsamente prestazionale, non mettendo nelle condizioni il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton di lottare per le posizioni che contano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “A Yas Marina daremo tutto fino all’ultimo”